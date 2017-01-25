ينوي مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين – صندوق الملك عبدد الاداني للتنميدة – عمدادش شداون الطلبدة/الجامعدة ادردنيدة ، إقامدة المعدر الوظيفـدـي لطلبدـة الجامعدـة يدومي من الساعة العاشدرش صدباحاو الاالااء وادربعاء )81-81/4/7182 )وحتدل السداعة الرابعدة بعدد ، علما بمشاركة العديد من كبدر و الظهر بأن اليوم الوظيفي سيكون برعاية معالي وزير العمل، والشركات داخل المملكة ادردنية وخارجها.
حزب جبهة العمل الإسلامي و كتلة الإصلاح النيابية تدعو لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للحديث حول:
(المناهج الدراسية وما أصابها من اختلالات) وذلك في تمام الساعة (1) الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 28/1/2017. في مقر الأمانة العامة للحزب الكائن في العبدلي خلف وزارة الصناعة والتجارة.
تعلن نقابة المعلمين الأردنيين الى جميع منتسبيها من العاملين في مدارس القطاع الخاص بضرورة مراجعة فروع نقابة المعلمين الأردنيين الموجودة في جميع محافظات المملكة، وذلك لتسديد اشتراكاتهم الشهرية وتصويب أوضاعهم في موعد أقصاه 25/2/2017، وخلاف ذلك ستضطر النقابة آسفة لتنفيذ أحكام المادة العاشرة ومقتضياتها من قانون نقابة المعلمين الأردنيين.