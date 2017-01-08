منظمة اليونسكو- مكتب عمان، تعلن بالشراكة مع القناة الفرنسية الدولية عن استقبال الطلبات للراغبين بالمشاركة في دورات تدريبية حول الإعلام الرقمي، والتي ينتهي التقديم لها في 22 كانون الثاني الحالي.