حفل الإعلان عن وتوقيع اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير القطاع الخاص يوقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسيد (أندريا ماتيو فونتانا) نيابة عن الاتحاد الأوروبي في عمان.
وذلك يوم الاحد المقبل الموافق 22/1/2017 الساعة الثالثة مساء بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
معرض لإيبي ابراهيم
28 كانون ثاني/ يناير- 21 شباط/ فبراير
افتتاح المعرض: السبت 28 كانون ثاني/ يناير 2017
6:30 مساء في دارة الفنون
يعالج إيبي ابراهيم، خلال فترة إقامته الفنيّة في “المختبر”، قضايا تتعلّق بالحرب الدائرة في موطنه اليمن. يهدف الفنّان، عبر التجهيزات الفنيّة القائمة على الصور التفاعليّة، والفيديو والنصوص واللوحات، إلى التعبير عن ألم المجتمع اليمني في الأردن الناتج عن الحرب، إضافة إلى اليمنيين المهجّرين في أنحاء العالم.