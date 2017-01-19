معرض لإيبي ابراهيم

28 كانون ثاني/ يناير- 21 شباط/ فبراير

افتتاح المعرض: السبت 28 كانون ثاني/ يناير 2017

6:30 مساء في دارة الفنون

يعالج إيبي ابراهيم، خلال فترة إقامته الفنيّة في “المختبر”، قضايا تتعلّق بالحرب الدائرة في موطنه اليمن. يهدف الفنّان، عبر التجهيزات الفنيّة القائمة على الصور التفاعليّة، والفيديو والنصوص واللوحات، إلى التعبير عن ألم المجتمع اليمني في الأردن الناتج عن الحرب، إضافة إلى اليمنيين المهجّرين في أنحاء العالم.