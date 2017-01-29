يعقد في عمان منتصف تموز (يوليو) المقبل ملتقى عالمي بعنوان “مستقبل البناء في دول الصراع – إعادة الاعمار” والذي يستهدف كلا من سورية والعراق واليمن وليبيا وغزة.

ويناقش المؤتمر على مدى اليومين (16-17) قضايا ومحاور تتركز على السياسات الكلية لإعادة الاعمار والبناء في دول الصراع وتحديدا سورية، حيث يركز على إعادة الاعمار فيها، ثمّ كلا من العراق واليمن وليبيا وغزة.