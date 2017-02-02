تعلن منظمة “صحافيون من أجل حقوق الإنسان” JHR الكندية بالشراكة مع منظمة “تمكين للدعم والمساندة” عن إطلاق مسابقة أفضل تقارير صحافية تناولت قضايا حقوق العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن، وذلك للتقارير المنشورة خلال الفترة ما بين (1 فبراير/ شباط 2017) حتى (15 مايو/ أيار2017).

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي العام بقضايا العمال اللاجئين والمهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم الحوار العام حول قضاياهم والانتهاكات التي تمسّ حقوقهم في الأردن.

شروط التقدم للمسابقة:

1- أن يكون التقرير قد عالج قضية متصلة بحقوق العمال اللاجئين أو المهاجرين في الأردن.

2- أن يكون التقرير معمقاً، ويتضمن أدوات ومصادر إبداعية حديثة، مثل: تحليل بيانات، إنفوغرافكس.

3- أن يكون التقرير منشوراً في واحدة من وسائل الإعلام المحلية (مطبوعة أو إلكترونية).

4- أن يكون التقرير قد نُشر في الفترة ما بين (1 فبراير/ شباط حتى 15 مايو/ أيار 2017).

5- أن يُرفق المتقدم سيرته الذاتية وصورة شخصية له إلى جانب التقرير.

6- تُرسَل نسخة من التقرير بصيغة (PDF)، إضافة إلى رابط النشر في وسيلة الإعلام على البريد الإلكتروني hraward@jhr.ca.

آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين للجائزة يوم السادس عشر من مايو/ أيار، ولا يتم قبول أي طلب بعد ذلك التاريخ، وستُعلن نتائج المسابقة في يونيو/ حزيران المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة للتقرير الحائز على المرتبة الأولى (700) دينار أردني، وللتقرير الحائز على المرتبة الثانية (450) ديناراً أردنياً، وستخصص الجائزة الثالثة للصحافيين الناشئين من طلبة كليات الصحافة والإعلام في الجامعات والمعاهد الأردنية، وتبلغ قيمتها (200) دينار أردني.

ستُقيّم الأعمال المتقدمة للمنافسة على الجائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من صحافيين أصحاب خبرة وأكاديميين، ضمن المعايير التالية:

1- صعوبة الحصول على المحتوى.

2- مدى التوسع في البحث.

3- درجة الوضوح وأسلوب السرد.

4- الثقافة القانونية.

5- درجة استخدام الأدوات والمصادر الإبداعية الحديثة في تحليل وتمثيل البيانات والإحصاءات.