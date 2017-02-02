موجز أخبار راديو البلد
  • الملك يجدد التحذير من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويدعو لتجنب الغضب العربي والفلسطيني.
  • مجلس الوزراء يقرر اقتطاع 10 بالمئة من المبلغ الذي يزيد عن الفي دينار من رواتب العاملين في القطاع العام.
  • 57 بالمئة من الأردنيين يقيمون الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أسوأ منه قبل عام.
  • هيئـة الأوراق الماليـة تقر النسخـة النهائيـة من خريطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني.
  • تخفيض اسعار الطحين المدعوم بواقع دينار وثمانون قرشا للطن ليصبح سعره 59 دينارا و 20 قرشا.
  • المواصفات والمقاييس، تعيد فتح 6 محطات محروقات امتنعت عن بيع المشتقات النفطية أمس الأول، شريطة بيع المحروقات بأسعار ما قبل التعديل.
  • تعليمات جديدة صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحصر منح تراخيص تركيب أنظمة الطاقة المتجددة بالمقاولين المصنفين.
  • تكون الأجواء اليوم باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت.

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