يعقد في عمان منتصف تموز (يوليو) المقبل ملتقى عالمي بعنوان “مستقبل البناء في دول الصراع – إعادة الاعمار” والذي يستهدف كلا من سورية والعراق واليمن وليبيا وغزة.
ويناقش المؤتمر على مدى اليومين (16-17) قضايا ومحاور تتركز على السياسات الكلية لإعادة الاعمار والبناء في دول الصراع وتحديدا سورية، حيث يركز على إعادة الاعمار فيها، ثمّ كلا من العراق واليمن وليبيا وغزة.
تنظم وزارة العمل بالتعاون مع الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP ) معرضا وظيفيا في القطاع السياحي (فنادق ومطاعم) بمشاركة اربعين شركة وفندق ومطعم سياحي في عمان والبحر الميت , وذلك يومي الاحد والاثنين الموافق 29-30/1/2017 في فندق السنتشري بارك (Century park Hotel ) كلية عمون سابقا في جبل عمان بين الدوار الرابع والخامس من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 3 عصرا.