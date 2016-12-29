لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان تزور امانة عمان الكبرى الساعة الحادية عشرة صباحا .
– توقيع محضر اجتماعات للجنة الفنية المصرية الاردنية المشتركة للنقل البري الساعة الحادية عشرة صباحا في وزارة النقل .
– اجتماع لجمعية المطاعم السياحية يعقد الساعة الثالثة والنصف مساء في فندق سنشري بارك .
– رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري يلقي محاضرة بعنوان (الحكم الرشيد .. الدولة المعارضة والنقد والديموقراطية في الاردن) الساعة الخامسة والنصف مساء في منتدى العصرية .
* محافظات: – حملة وطنية بعنوان (لانك شريك .. خلي عينك عالوطن) تطلقها مؤسسة اصدقاء الامن الوطني وجامعة آل البيت وادارة العلاقات العامة والشرطة المجتمعية تحت رعاية محافظ المفرق الدكتور احمد الزعبي الساعة الحادية عشرة صباحا في مسرح الحسين بن علي بجامعة آل البيت .
*رياضة: – تقام مباريات كرة القدم بطولة (كأس الاردن ) على النحو التالي : – يلتقي فريقا سحاب والاهلي الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله .
– يلتقي فريقا الوحدات وذات راس الساعة الثالثة عصرا على ستاد الامير محمد .
– يلتقي فريقا الجزيرة والحسين الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي .
– حزب جبهة العمل الاسلامي يقيم ملتقى وطنيا تحت عنوان (اردن قوي وموحد في مواجهة الارهاب) الساعة الخامسة مساء في مقر الحزب.
* ثقافة: – امسية شعرية يقيمها اتحاد الكتاب الاردنيين الساعة الرابعة والنصف مساء في مقر الاتحاد.
– مؤسسة عبد الحميد شومان تعقد ندوة ضيف العام بعنوان (حيدر محمود … شاعر وانسان) الساعة العاشرة صباحا في المؤسسة.
* رياضة: – تقام مباريات كرة السلة (الدوري الممتاز) على النحو التالي: – يلتقي فريقا دير ابي سعيد والنادي الرياضي الساعة الخامسة مساء في قاعة الحسن في اربد .
– يلتقي فريقا كفريوبا والارثوذكسي الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة الحسن في اربد .
– لجنة العمل في مجلس الاعيان تزور الاتحاد العام لنقابات العمال الساعة الحادية عشرة صباحا .
– مؤتمر صحفي للسفير الروسي يعقد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في مقر السفارة .
– اللجنة الادارية في مجلس الاعيان تزور ديوان الخدمة المدنية الساعة الحادية عشرة صباحا. – هيئة شباب كلنا الاردن تنظم لقاء شبابيا مع محافظ العاصمة الساعة الحادية عشرة صباحا في الهيئة.