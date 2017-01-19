موجز أخبار راديو البلد
  • مقتل خمسيني، اليوم ، إثر تعرضه لرصاصة في منطقة الرأس، وفق مصدر أمني.
  • "حرس الحدود" تقبض على شخص حاول اجتياز الحدود من دولة مجاورة.
  • الملقي يؤكد أن الإجراءات الحكومية الاقتصادية لن تمس السلع الأساسية والطبقة الوسطى والفقيرة.
  • التصويت على (الموازنة) اليوم وسط الحديث عن تفاهمات نيابية حكومية.
  • اتفاق نيابي مع وزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج.
  • الناطق الرسمي بإسم الحكومة محمد المومني يقول إن هناك مافيات تتاجر في الهدر الناتج عن دعم مادة الطحين والخبز.
  • يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت.

IT بالعربي

من هنا وهناك

آخر الأخبار

406 يوماً على اعتقال تيسير النجار

فيديو

مرصد الفعاليات

مشاريع