موجز أخبار راديو البلد
  • الأردن يتراجع 12 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2016.
  • رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان يقول إن كلفة بناء المفاعلين النووين 7 مليارات دينار والشركاء يساهمون بنسبة 30%.
  • مديرية أشغال جرش تعلن استئناف حركة السير على طريق اربد عمان مساء اليوم.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج أمس عن الأسير الأردني ثائر الحويطي، بعد أنقضاء فترة اعتقاله منذ العام 2015.
  • معدل البطالة ينخفض في الربع الأخير من العام الماضي ليسجل عند الذكور 13.8 % مقابل 24.8 % للإناث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.
  • الأمانة تخصص 50 مليون دولار لإنارة شوارع عمان باستخدام "LED".
  • مجلس الامانة يوافق على مذكرة دائرة عمليات النقل والمرور والمتضمنة الاسس والشروط الفنية والادارية والمالية الواجب توفرها في انظمة الاتصال والتتبع والشركات المقدمة لهذه الخدمة لمكاتب التكسي.
  • تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم على نحو ملموس، والجبهة الهوائية الباردة تعبر المملكة ليلا.

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