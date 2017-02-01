موجز أخبار راديو البلد
  • رفع أسعار المحروقات الأساسية بين 3.2 % و 8.6 %، ومصادر تقدر حجم الإيراد من الضريبة الخاصة على المحروقات ، في حال لم ترفعها الحكومة مرة أخرى، نحو55 مليون دينار.
  • الأجهزة الأمنية توقف مساء أمس الناشط عصام الزبن، منشئ صفحة المقاطعة الأردنية على "فيسبوك".
  • الدعوات الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتواصل لتنفيذ حملات مقاطعة شعبية لخدمات الاتصالات اليوم.
  • وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في واشنطن يعملان على متابعة تفاصيل وملابسات قضية مقتل مواطن أردني في ولاية تكساس.
  • وزير النقل حسين الصعوب يقول إن شروط وتعليمات تنظم عمل تطبيقي أوبر وكريم تشمل تسجيلهما في الأردن بشكل رسمي وفرض رسوم تسجيل لمرة واحدة وترخيص سنوي.
  • يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وتكون الاجواء باردة، وغائمة جزئياً مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية من المملكة.

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