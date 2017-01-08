موجز أخبار راديو البلد
  • الحكومة تضع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم بصورة بند الإيرادات الإضافية في الموازنة والمقدرة بـ 450 مليون دينار.
  • نسبة الدين العام من الناتج المحلي حتى نهاية العام الماضي 94.9 بالمئة
  • مصادر حكومية مطلعة ترجح تناول المباحثات الأردنية العراقية في بغداد غدا انشاء منطقة صناعية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين.
  • وزارة الأوقاف تؤكد أن التحقيق في صرف رواتب باهظة من صندوق الدعوة، ما يزال مستمرا، فيما تم توقيف موظف سابق في الوزارة على خلفية القضية،
  • جمعية وكلاء السياحة والسفر تفيد بأن حوالي 300 مكتب غير مرخصة نظمت رحلات حج وعمرة خلال العام الماضي.
  • توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم بشكل إضافي لتصبح أقل من معدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

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