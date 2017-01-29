موجز أخبار راديو البلد
  • انحسار المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة مساء، وسط تحذيرات من الانجماد والصقيع ليلا وفجرا.
  • النظام الكهربائي يحافظ على استقراره أمس بلا أعطال كبرى، وشركة الكهرباء الأردنية تتعامل مع 2424 عطلا خلال اليومين الماضيين.
  • عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل وصل إلى 32 الفا، بحسب الغد
  • صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية تكشف النقاب عن عن مناقشة الحكومة الإسرائيلية مخططا لتدشين سكة حديد تربط إسرائيل بالأردن.
  • الأردن في المرتبة 77 عالمياً والعاشرة في المنطقة على مؤشر المخاطر الاقتصادية، من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم، بحسب تصنيف مجلة يورو مني.
  • الملكية الأردنية تؤكد أنها لم تتلق طلباً رسمياً بمنع نقل الجنسيات المحظورة لأمريكا، وانها ستقوم بتنفيذ أية تعليمات تصلها فورا.
  • ارتفاع أسعار الذهب محليا منذ بداية العام بمقدار دينار واحد للغرام، وتجار يترقبون البيانات الأمريكية الجديدة والتي يتوقع أن تصدر خلال الشهر المقبل.
  • أخيرا // استشهاد شاب وأصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال صباح اليوم، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة.

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