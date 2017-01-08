..مؤتمر ومعرض : تكنولوجيا الادارة الذكيةالتحول من الادارة الالكترونية الى الادارة الذكية ادارة المستقبل والخدمات الذكية SMART TECHNOLOGY MANAGEMENT
عمان / الأردن – فندق هوليدي ان اربعة ايام خلال الفترة 17-4 لغاية 20-4-2017 الموافق 20 – 23 رجب 1438 هـ اليوم الاخير في البحر الميت
تتشرف مؤسسة فريدريش ايبرت في عمان بدعوتكم لحضور الجلسة النقاشية
حول “منع ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأوروبا” والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 16 كانون الثاني 2017 من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة مساءاً في فندق الكراون بلازا- القاعة النبطية، عمان.
منظمة اليونسكو- مكتب عمان، تعلن بالشراكة مع القناة الفرنسية الدولية عن استقبال الطلبات للراغبين بالمشاركة في دورات تدريبية حول الإعلام الرقمي، والتي ينتهي التقديم لها في 22 كانون الثاني الحالي.