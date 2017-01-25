تعلن نقابة المعلمين الأردنيين الى جميع منتسبيها من العاملين في مدارس القطاع الخاص بضرورة مراجعة فروع نقابة المعلمين الأردنيين الموجودة في جميع محافظات المملكة، وذلك لتسديد اشتراكاتهم الشهرية وتصويب أوضاعهم في موعد أقصاه 25/2/2017، وخلاف ذلك ستضطر النقابة آسفة لتنفيذ أحكام المادة العاشرة ومقتضياتها من قانون نقابة المعلمين الأردنيين.