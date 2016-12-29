موجز أخبار راديو البلد
  • ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية
  • مقتل شخصين حاولا التسلل من سورية إلى الأردن
  • مقتل شخصين حاولا التسلل من سورية إلى الأردن
  • “أمن الدولة” تقرر إعدام أربعة قتلوا فردا من مكافحة المخدرات
  • الأمانة تجهز 120 ماتور شفط مياه استعدادا للمنخفض
  • ” النواب” يرد مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

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385 يوماً على اعتقال تيسير النجار

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