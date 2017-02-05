موجز أخبار راديو البلد
  • الحكومة تستثني فرض رسوم على خدمات الاتصال عبر التطبيقات وتدرس بدائل جديدة لزياده ايرادات الخزينة.
  • وزارة الزراعة تحصر الاضرار الاخيرة التي لحقت بالمزارعين نتيجة الصقيع في شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدة انه سيتم تعويض المزارعين المتضررين.
  • رئيس الجامعة الأردنية يقول إن خيارات معالجة الاوضاع المالية الصعبة للجامعات الرسمية محدودة بزيادة الدعم الحكومي أو رفع الرسوم.
  • زيادة نسبة القبول في الدراسات العليا من حملة المقبول إلى 20 بالمئة.
  • هيئة الطاقة والمعادن أغلقت العام الماضي 348 مقلعا خالفت شروط منح الرخص ولمدد مختلفة.
  • ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 3 بالمئة العام الماضي.
  • تكون الأجواء باردة ومُشمسة في عموم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
  • تكون الأجواء اليوم باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت.

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