– حزب جبهة العمل الاسلامي يقيم ملتقى وطنيا تحت عنوان (اردن قوي وموحد في مواجهة الارهاب) الساعة الخامسة مساء في مقر الحزب.

* ثقافة: – امسية شعرية يقيمها اتحاد الكتاب الاردنيين الساعة الرابعة والنصف مساء في مقر الاتحاد.

– مؤسسة عبد الحميد شومان تعقد ندوة ضيف العام بعنوان (حيدر محمود … شاعر وانسان) الساعة العاشرة صباحا في المؤسسة.

* رياضة: – تقام مباريات كرة السلة (الدوري الممتاز) على النحو التالي: – يلتقي فريقا دير ابي سعيد والنادي الرياضي الساعة الخامسة مساء في قاعة الحسن في اربد .

– يلتقي فريقا كفريوبا والارثوذكسي الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة الحسن في اربد .